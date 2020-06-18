«Союзмультфильм» показал новых персонажей перезапуска «Ну, погоди!»

Создать персонажей предложил партнер «Союзмультфильма» — горный курорт «Роза Хутор». Именно его маскотами они, по задумке, должны стать: впрочем, партнеры утверждают, что это не рекламный ход (как и появление локаций курорта в новых эпизодах).

Новыми постоянными персонажами в грядущих выпусках классического мультсериала станут Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Барсук — спортсмен, ежик — исследователь и изобретатель, а косуля — активная, эмоциональная и позитивная девушка. Каким образом они вписываются в концепцию вечной погони Волка за Зайцем, в пресс-службе не уточнили.

«Мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6–8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся», — рассказала генпродюсер студии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Перезапуск «Ну, погоди!» «в формате квази-3D» запланирован на конец этого лета, первый сезон будет состоять из 26 серий по 7 минут, он приурочен к 50-летию оригинального мультфильма. В начале июня в сети появился обновленный образ Волка.

Первый выпуск «Ну, погоди!» о безуспешных попытках Волка поймать Зайца увидел свет 6 мая 1969 года. Режиссер — Вячеслав Котеночкин, роль Волка озвучивал Анатолий Папанов, зайца — Клара Румянцева. В основу всей серии лег «нулевой» эпизод, показанный в альманахе «Веселая карусель» (на новые выпуски которой Минкульт уже выделил деньги). О перезапуске «Ну, погоди!» и других классических работ «Союзмультфильма» стало известно еще в феврале.