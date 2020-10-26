«Союзмультфильм» показал, каким будет Заяц в новых сериях «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» представила образ Зайца из новых серий «Ну, погоди!». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Персонажа озвучивает комик Дмитрий Хрусталев. Итоговую концепцию отобрали из более чем 30 вариантов. В «Союзмультфильме» искали «современное воплощение озорного героя», уточнила генеральный продюсер студии Юлия Осетинская.

«Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз (голубой — Прим. ред.)», — отметила Осетинская.

В ребуте создатели изменили форму ушей Зайца и добавили ему прическу. Также у персонажа больше нет длинных усов. В новых сериях Заяц одет в футболку, брюки и кеды, на руке он носит «умные» часы. Привычный костюм из старого мультфильма персонаж больше носить не будет.