The Washington Post выбрала лучшие игры 2020 года

Среди других финалистов конкурса оказались «Animal Crossing: New Horizons», «The Last of Us Part II», «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales», «Ghost of Tsushima», «Streets of Rage 4», «Ori and the Will of the Wisps», «Call of Duty: Warzone», «Half-Life: Alyx» и «Final Fantasy VII Remake».

Также редакция газеты отметила «великолепный визуальный роман об ирландской трансгендерной женщине «If Found…», «невероятную историю о странных, волшебных тайнах» «Kentucky Route Zero», апокалиптическую игру «Unurangi Generation», «очаровательную» «Fall Guys: Ultimate Knockout» и разработку InnerSloth «Among Us».

Ранее компания Apple назвала лучшие мобильные игры года. Кроме того, Xbox выбрал главные игры 2020-го.