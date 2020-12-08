The Washington Post выбрала лучшие игры 2020 года

Издание Launcher, подразделение The Washington Post, опубликовало список лучших игр 2020 года. Он появился на сайте вашингтонской газеты.

Игрой года журналисты назвали Hades, представленную американской студией Supergiant Games. «Они превратили усталые клише греческих богов в персонажей настолько уникальных, что целые фандомы строятся вокруг их манер и личных качеств», — отметило издание.