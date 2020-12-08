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The Washington Post выбрала лучшие игры 2020 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:55

Издание Launcher, подразделение The Washington Post, опубликовало список лучших игр 2020 года. Он появился на сайте вашингтонской газеты.

Игрой года журналисты назвали Hades, представленную американской студией Supergiant Games. «Они превратили усталые клише греческих богов в персонажей настолько уникальных, что целые фандомы строятся вокруг их манер и личных качеств», — отметило издание.

Среди других финалистов конкурса оказались «Animal Crossing: New Horizons», «The Last of Us Part II», «Marvel’s Spider-Man: Miles Morales», «Ghost of Tsushima», «Streets of Rage 4», «Ori and the Will of the Wisps», «Call of Duty: Warzone», «Half-Life: Alyx» и «Final Fantasy VII Remake».

Также редакция газеты отметила «великолепный визуальный роман об ирландской трансгендерной женщине «If Found…», «невероятную историю о странных, волшебных тайнах» «Kentucky Route Zero», апокалиптическую игру «Unurangi Generation», «очаровательную» «Fall Guys: Ultimate Knockout» и разработку InnerSloth «Among Us».

Ранее компания Apple назвала лучшие мобильные игры года. Кроме того, Xbox выбрал главные игры 2020-го.

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