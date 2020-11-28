Несмотря ни на что 2020 год был страшно удачным для Xbox — обновилась линейка приставок, вышли десятки игр: от безумных экшенов вроде Doom до красочных графических новелл вроде Little Hope. Под конец года Pringles при поддержке Xbox организовали турнир, в котором может поучаствовать каждый. Главное — выбрать игру. Мы сделали это за вас.

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Cloudpunk

Небольшой разогрев перед "Cyberpunk 2077" в схожих декорациях, только без стрельбы и сюжета с тысячей развилок. Вы играете за девушку-курьера Ранию, работающую на полулегаьную службу доставки. Впереди — первая рабочая ночь в городе, в буквальном смысле висящем в облаках. Цель Рании — быстро и без вопросов перемещать посылки между локациями. Понятное дело, вопросы возникают буквально на втором заказе, когда коробочка начинает подозрительно тикать. При всей кажущейся простоте и пиксельной графике Cloudpunk цепляет, во-первых, атмосферой неон-нуара (все атрибуты, включая мрачный эмбиент, присутствуют), во-вторых, ироничным сюжетом. То вам придется доставлять голову человека, которая очень много болтает, то искать перфокарты для девушки-андроида, которая все никак ничего не скажет. Играть на Xbox Ori and the Will of the Wisps

История про милого и доброго духа Ори, который вновь должен спасать волшебный лес, в котором он живет. Завязка и визуал настраивают на очередную мирную бродилку. В реальности Ori and the Will of the Wisps — игра, по сложности не то что близкая к Dark Souls, а порой и превосходящая ее. Здесь можно сгинуть в небытие за пять секунд, а одного босса проходить часами. Усидчивые будут вознаграждены трогательной концовкой. Играть на Xbox Moving Out

Поехавший по максимуму симулятор грузчиков. Во-первых, вы играете не за людей, а за, к примеру, горшок с цветами или тостер. Во-вторых, вам надо умудряться держать в руках, скажем, диван и отбиваться от всякой нечисти. В-третьих, вам нужно это все делать в команде — это кооперативная игра. Кажется, лучшего развлечения для вечеринок на удаленке не придумали, даже странно, что Moving Out не стала хитом уровня Animal Crossing. Играть на Xbox

Успейте подключиться! В рамках турнира Pringles между игроками на Xbox можно соревноваться с миллионами игроков по всей России. Даже если вы подключитесь только сегодня, в последний день соревнований, вам зачтутся все баллы Gamerscore, полученные в играх с 30 октября. Помните, что соревнования заканчиваются, но игры — вечны, а Pringles идеально подойдут для перекуса в перерыве между миссиями.

Drake Hollow

Еще один в целом безобидный кооператив (впрочем играть можно и в одиночестве). В этот раз ваша задача — помочь антропоморфному народу растений избавиться от жажды и голода, как следует вырасти и отбиться от чудовищ. Обещания разработчиков и вправду не расходятся с реальностью: Drake Hollow — это отличный пример игры, которая если не учит заботе о ближнем, то хотя бы ее неплохо демонстрирует. Играть на Xbox

F1 2020

Игра не только для тех, кто не дождался гонок "Формулы-1", отмененных из‑за ковида. Один из самых приятных — как с точки зрения визуалки, так и с точки зрения управления — гоночных симуляторов последних нескольких лет. Что касается управления: оно максимально мягкое для новичков, но не совсем тупое, так что любителям гонок не будет скучно. Доступны лучшие машины эпохи, трассы со всего мира и — внимание — Михаэль Шумахер. Играть на Xbox Assassin's Creed: Valhalla

Лучшая игра в серии за невесть сколько лет. Стало сильно меньше бездумного гринда и утомляющей прокачки ради прокачки, выровнен баланс (и теперь вас не будут убивать с одного удара встречные прохожие, если вы забредете не в тот регион). Плюс к тому герои стали похожи на героев, а не на персонажей из учебного фильма как в "Odyssey", предыдущей игре серии. Плюс к тому, наконец-то, вместо опостылевших средиземноморских декораций — осенняя Великобритания, бесконечно красивая даже в компьютерной графике Норвегия и прочие северные радости. В остальном суть осталась прежней — забираешься куда хочешь, скачешь, куда надо, машешь мечом направо и налево. А, да, еще ходишь на драккаре по рекам и грабишь деревни. Ух! Играть на Xbox Star Wars: Squadrons

Симулятор боевого пилота во вселенной Звездных войн. Если оставить в покое родовые травмы лукасовской франшизы (излишний оптимизм и картонный сюжет), то имеем на руках одну из лучших игр в духе «полетать-пострелять». Максимально эффектная графика, бешеные скорости, лазерное «пиу-пиу», узнаваемые образы (от костюмов пилотов до суперкораблей) — идеальное развлечение из мира Звездных войн: не перегруженное смыслами (как SW: fallen order) и не слишком заточенное на достижения в командной игре (как Battlefront II). Играть на Xbox The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Вторая часть хоррор-антологии от Supermassive Games. Интерактивная драма о пассажирах автобуса, которые случайно оказались в городке Литл Хоуп, а водитель куда‑то уехал. Теперь им нужно узнать, что, черт возьми, тут произошло и что за ужасы тут творятся. Подобные игры — сюжетно ориентированные либо с бродилками, либо с ненавязчивыми QTE — обычно хороши в теории, но часто проседают с точки зрения сюжета (последняя Life is Strange тому прекрасный пример), но у Little Hope с этим все хорошо, равно как и с умением напугать и с неожиданными сюжетными поворотами. Играть на Xbox Raji: An Ancient Epic

Uncharted в мире индуистских и балийских мифов. Вы играете за девушку, которая путешествует по фактурным местностям юго-восточной азии, решает головоломки, перепрыгивает с платформы на платформу и параллельно дерется с разными злобными существами. Все для того, чтобы спасти ее брата от злых демонов. Красочная графика, бодрая динамика и проникновенный полушепот бога Вишну. Важно понимать, что делали игру не стремившиеся к экзотизации гейм-дизайнеры из Европы или США, а местная индийская студия. Играть на Xbox Totally Reliable Delivery Service