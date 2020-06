Игры

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of the Light

Последняя на данный момент игра китайского гейм-дизайнера Дженовы Чена и студии thatgamecompany. Это они в 2012 году выпустили медитативную бродилку Journey. Sky: Children of the Light очень на нее похожа: в ней тоже герой в коротком плаще исследует пустынный мир, планирует по воздуху и иногда встречается с другими игроками, которые могут составить ему компанию на долгом пути. Все знали, что Journey — это великолепная игра, а вот Sky: Children of the Light многие, кажется, пропустили. Хороший повод нагнать.