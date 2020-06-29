Компания Apple назвала лауреаторв премии Apple Design Awards. Каждый год ей отмечают игры и приложения с «выдающемся дизайном, новаторскими идеями, неординарными решениями и техническими достиженими». В этом году победителями стали четыре игры и четыре приложения.

Игры

Sayonara Wild Hearts

Героиня мчится на мотоцикле через цветастые локации, соревнуется с девушками в университетских куртках и пытается попасть в ритм синтипопа в стиле Chvrches и Карли Рей Джепсен. Сначала Sayonara Wild Hearts выглядит как попытка просто сделать модный продукт, объединить поп-музыку и игры, но потом оказывается, что у нее будет неожиданный и трогательный конец о принятии себя. Слезы сдержать очень сложно.

Sky: Children of the Light

Последняя на данный момент игра китайского гейм-дизайнера Дженовы Чена и студии thatgamecompany. Это они в 2012 году выпустили медитативную бродилку Journey. Sky: Children of the Light очень на нее похожа: в ней тоже герой в коротком плаще исследует пустынный мир, планирует по воздуху и иногда встречается с другими игроками, которые могут составить ему компанию на долгом пути. Все знали, что Journey — это великолепная игра, а вот Sky: Children of the Light многие, кажется, пропустили. Хороший повод нагнать.

Song of Bloom

Красивый пазл, который гейм-дизайнер и автор «Афиши Daily» Дима Веснин называл «интерактивным стихотворением». Пазлы в игре абстрактные, единого принципа решения у них нет, поэтому следует полагаться только на свою интуицию. Головоломки в Song of Bloom существуют не просто так: из них складывается абстрактное визуальное повествование, из‑за которого игроку интересно двигаться дальше.

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Where Cards Fall

Эксклюзив для Apple Arcade от студии Snowman, авторов медитативных сноубордингов Alto’s Adventure и Alto’s Odissey. Where Cards Fall можно было бы назвать современным пасьянсом. Чтобы герой перебрался с одной на возвышенности на другую и прошел локацию, нужно перемещать колоду карт, которая превращается в платформы, дома и мосты. Where Cards Fall умудряется рассказать подростковую историю о путешествии по собственным воспоминаниям без слов и штрафов для игрока.

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Приложения

Darkroom

Достаточно мощная и приятная альтернатива фоторедактору VSCO. Снимки обрабатываются быстро, интерфейс у приложения простой, а настройки контрастности, яркости и температуры достаточно мягкие. Единственный минус: доступ к работе с кривыми RGB и редактированию отдельных цветов платный.

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Looom

Простое приложение, в котором можно заняться достаточно сложным делом — анимацией. Looom создано для айпада, поэтому в нем работают одновременно и пальцем, и стилусом Apple Pencil — выглядит футуристически. Очевидно, что в таком приложении не получится нарисовать долгую анимацию, но короткий зацикленный ролик — вполне.

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Shapr3D

Профессиональное приложение для моделирования в 3D, от деталей до промышленного дизайна и архитектурных проектов. Раньше такие программы работали на настольных компьютерах, а теперь моделировать можно на диване с тонким планшетом в руках — удивительно.

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StaffPad

Распознает рукописную нотную запись, превращает ее в электронную и тут же проигрывает получившийся результат. Еще один профессиональный инструмент для музыкантов, которым удобнее накидать ноты от руки на бумаге.

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