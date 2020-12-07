Вышел новый тизер сиквела «Чудо-женщины». Очень воодушевляющий!

На ютьюб-канале Warner Bros. появился новый тизер фильма «Чудо-женщина: 1984» режиссера Патти Дженкинс. В нем много эпичных кадров и танец Дианы Принс со своим возлюбленным Стивом Тревором на фоне мемориала Линкольна в Вашингтоне.

В России сиквел «Чудо-женщины» можно будет посмотреть с 14 января.