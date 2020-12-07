Вышел новый тизер сиквела «Чудо-женщины». Очень воодушевляющий!

На ютьюб-канале Warner Bros. появился новый тизер фильма «Чудо-женщина: 1984» режиссера Патти Дженкинс. В нем много эпичных кадров и танец Дианы Принс со своим возлюбленным Стивом Тревором на фоне мемориала Линкольна в Вашингтоне.
В России сиквел «Чудо-женщины» можно будет посмотреть с 14 января.
Релиз «Чудо-женщины: 1984» неоднократно переносился. Изначально фильм должен был выйти в прокат 5 июня, но премьеру сначала перенесли на 14 августа, затем — на осень, 1 октября, а потом — на зиму, 25 декабря. Трейлер ленты можно посмотреть здесь, а промоизображения к картине — здесь.