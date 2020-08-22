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Режиссер «Чудо-женщины 1984» показала постеры к фильму

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:40

Режиссер Пэтти Дженкинс опубликовала в твиттере промо-изображения к фильму «Чудо-женщина 1984».

Постановщица сделала это в преддверии стрима DC FanDome, в котором представят очередной трейлер картины. Стрим пройдет 22 августа, в нем раскроют детали «Бэтмена» Мэтта Ривза и фильма о супергерое Флэше с Эзрой Миллером.

Также в онлайн-трансляции примут участие разработчики игр, они представят игру по мотивам «Отряда самоубийц» студии Rocksteady. Также студия WB Montreal раскроет, над какой игрой она в данный момент работает.

Фильм «Чудо-женщина 1984» выйдет на экраны 1 октября 2020 года. Изначально картина должна была выйти в прокат 5 июня, но релиз сначала перенесли на 14 августа, а затем на осень. Трейлер ленты можно посмотреть здесь.

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