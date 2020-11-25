«Чудо-женщина: 1984» выйдет в России после новогодних праздников

Киностудия Warner Bros. объявила даты премьер фильма «Чудо-женщина: 1984» во всем мире. Раньше всего картину увидят жители Великобритании, Швейцарии, ЮАР, Португалии, Индонезии, Исландии, Нидерландов, Греции, Франции, Эстонии, Египта, Болгарии и Бельгии, сообщил Variety.

В этих странах фильм выйдет в кинотеатрах 16 декабря, до премьеры на стриминговом портале HBO Max, которая состоится 25 декабря одновременно с первым кинотеатральным показом в Канаде и США, а также в Колумбии, Финляндии, Индии, Латвии, Литве, Норвегии, Швеции и Венесуэле.

В России новый фильм Пэтти Дженкинс можно будет посмотреть с 14 января 2021 года. Позже лента выйдет только в Румынии, Турции (15 января), Чили, Перу (21 января), Польше (22 января) и Италии (28 января). В некоторых странах даты премьеры еще не назначили, например, в Израиле.

Релиз «Чудо-женщины: 1984» неоднократно переносился. Изначально фильм должен был выйти в прокат 5 июня, но премьеру сначала перенесли на 14 августа, затем — на осень, на 1 октября, а потом — на зиму, на 25 декабря. Трейлер ленты можно посмотреть здесь, а промо-изображения к картине — здесь.