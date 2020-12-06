Ди Каприо, Джоли и Хабенский: россияне назвали главных актеров десятилетия

Россияне назвали Леонардо Ди Каприо актером, который сильнее всего повлиял на зарубежный кинематограф за последнее десятилетие. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob.

Звезда «Волка с Уолл Стрит», «Однажды в Голливуде» и «Джанго освобожденного» заручился поддержкой 12% респондентов. На 2% от него отстал Джонни Депп, за ними идут Роберт Дауни-младший, Брэд Питт и Джеки Чан (3-5%).

Главной актрисой десятилетия опрошенные назвали Анджелину Джоли (14%), снявшуюся в фильмах «Малефисента», «Лазурный берег» и «Турист». Следующие за ней Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йохансен получили гораздо меньшую поддержку.

Среди российских актеров респонденты особо отметили Константина Хабенского и Александра Петрова (у них по 10%). Третье место разделили Сергей Безруков и Данила Козловский (по 7%). Главной российской актрисой признали Светлану Ходченкову (13%). У ее ближайших конкуренток — Чулпан Хаматовой, Екатерины Климовой и Елизаветы Боярской — уровень поддержки значительно ниже (4-3%).

Ранее списки главных российских актеров и актрис десятилетия составил «Бюллетень кинопрокатчика». Среди актрис лидерство также у Светланы Ходченковой, среди актеров — у Данилы Козловского.