Данилу Козловского признали главным российским актером десятилетия

Данила Козловский занял первое место в списке главных российских актеров 2010-х по версии издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Для определения топа было выделено девять критериев:

— количество проектов, в которых принял участие актер;

— число главных ролей;

— количество зарубежных проектов;

— степень участия актера в рекламных кампаниях фильмов;

— фестивальные награды и кинопремии;

— уровень медийности;

— количество подписчиков инстаграме;

— совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста;

— совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга.

При этом аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» учитывали только полнометражные игровые фильмы, вышедшие в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собравшие в России и СНГ не менее 10 млн рублей.

В иных случаях картину рассматривали, если за роль в ней актер был номинирован на приз российского или международного фестиваля или премии в категории «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».

Топ-10 российских актеров 2010-х по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит следующим образом:

Данила Козловский Александр Петров Петр Федоров Иван Ургант Владимир Машков Дмитрий Нагиев Константин Хабенский Федор Бондарчук Сергей Светлаков Милош Бикович

«У Козловского наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга», — отмечает издание.

Следующему номеру списка — Александру Петрову — не хватило главных ролей и появлений на постерах, для того чтобы перегнать Козловского. Однако аналитики отметили, что по уровню медийности Петров уже превосходит Козловского, а интереса к его персоне сегодня больше.