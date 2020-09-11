Данилу Козловского признали главным российским актером десятилетия

Данила Козловский занял первое место в списке главных российских актеров 2010-х по версии издания «Бюллетень кинопрокатчика».
Для определения топа было выделено девять критериев:
— количество проектов, в которых принял участие актер;
— число главных ролей;
— количество зарубежных проектов;
— степень участия актера в рекламных кампаниях фильмов;
— фестивальные награды и кинопремии;
— уровень медийности;
— количество подписчиков инстаграме;
— совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста;
— совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга.
При этом аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» учитывали только полнометражные игровые фильмы, вышедшие в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собравшие в России и СНГ не менее 10 млн рублей.
В иных случаях картину рассматривали, если за роль в ней актер был номинирован на приз российского или международного фестиваля или премии в категории «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».
Топ-10 российских актеров 2010-х по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит следующим образом:
- Данила Козловский
- Александр Петров
- Петр Федоров
- Иван Ургант
- Владимир Машков
- Дмитрий Нагиев
- Константин Хабенский
- Федор Бондарчук
- Сергей Светлаков
- Милош Бикович
«У Козловского наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга», — отмечает издание.
Следующему номеру списка — Александру Петрову — не хватило главных ролей и появлений на постерах, для того чтобы перегнать Козловского. Однако аналитики отметили, что по уровню медийности Петров уже превосходит Козловского, а интереса к его персоне сегодня больше.