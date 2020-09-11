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Данилу Козловского признали главным российским актером десятилетия

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:00

Данила Козловский занял первое место в списке главных российских актеров 2010-х по версии издания «Бюллетень кинопрокатчика».

Для определения топа было выделено девять критериев:
— количество проектов, в которых принял участие актер;
— число главных ролей;
— количество зарубежных проектов;
— степень участия актера в рекламных кампаниях фильмов;
— фестивальные награды и кинопремии;
— уровень медийности;
— количество подписчиков инстаграме;
— совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста;
— совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга.

При этом аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» учитывали только полнометражные игровые фильмы, вышедшие в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собравшие в России и СНГ не менее 10 млн рублей.

В иных случаях картину рассматривали, если за роль в ней актер был номинирован на приз российского или международного фестиваля или премии в категории «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».

Топ-10 российских актеров 2010-х по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит следующим образом:


  1. Данила Козловский
  2. Александр Петров
  3. Петр Федоров
  4. Иван Ургант
  5. Владимир Машков
  6. Дмитрий Нагиев
  7. Константин Хабенский
  8. Федор Бондарчук
  9. Сергей Светлаков
  10. Милош Бикович

«У Козловского наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга», — отмечает издание.

Следующему номеру списка — Александру Петрову — не хватило главных ролей и появлений на постерах, для того чтобы перегнать Козловского. Однако аналитики отметили, что по уровню медийности Петров уже превосходит Козловского, а интереса к его персоне сегодня больше.

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