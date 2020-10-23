В Москве за нарушение мер по COVID закрыли Adrenaline Stadium. Концерты «Дайте танк (!)» перенесли

В Москве из‑за нарушений мер профилактики коронавируса опечатали клуб Adrenaline Stadium. Теперь ему грозит штраф в 500 тыс. рублей либо закрытие на 90 суток.

По данным оперштаба, в клубе не соблюдалась социальная дистанция, люди находились в помещении без масок и перчаток, а его дезинфекция не соответствовала нормам.

23 и 24 октября в Adrenaline Stadium должна была выступить группа «Дайте танк (!)». Концерты в итоге также перенесли.

По словам самих музыкантов, об отмене выступления они узнали только во время проверки звука. Новые даты концертов пообещали объявить в ближайшее время.