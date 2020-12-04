«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию «Чебурашки». Роли озвучили Варум и Ярмольник

«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.

Чебурашку озвучила Анжелика Варум, а Крокодила Гену — Леонид Ярмольник. Мультфильм длиной в шесть минут называется «Чебурашка. Секрет праздника», он выполнен в технике 3D.

Как и классическая версия, новая серия о приключениях Чебурашки и Гены будет иметь музыкальное сопровождение. Песню для первой серии написал российский певец Леонид Агутин.