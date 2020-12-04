«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию «Чебурашки». Роли озвучили Варум и Ярмольник

«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.
Чебурашку озвучила Анжелика Варум, а Крокодила Гену — Леонид Ярмольник. Мультфильм длиной в шесть минут называется «Чебурашка. Секрет праздника», он выполнен в технике 3D.
Как и классическая версия, новая серия о приключениях Чебурашки и Гены будет иметь музыкальное сопровождение. Песню для первой серии написал российский певец Леонид Агутин.
Даты и телеканалы, на которых покажут мультфильм, объявят позднее. Как рассказала председательница правления киностудии Юлиана Слащева, «Союзмультфильм» выходом серии собирается сделать «подарок» зрителям: в прошлом году произошло то же самое, когда в канун Нового года была показана новая серия о медвежонке Умке.
В начале октября стало известно, что «Союзмультфильм» совместно с кинокомпанией «Yellow, Black and White» создаст полнометражный мультфильм о Чебурашке. Чебурашка в ленте будет полностью компьютерным, а Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана. Бюджет проекта оценивается в 600 млн рублей. Картина должна выйти в прокат в 2022 году.
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