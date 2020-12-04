перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Яндекс.Музыка» Участники Nine Inch Nails записали 52 трека для фильма «Манк» Дэвида Финчера
Участники Nine Inch Nails записали 52 трека для фильма «Манк» Дэвида Финчера 13:16
Сюзанна выпустила сольный альбом «MEGALITH» 13:09
«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию «Чебурашки». Роли озвучили Варум и Ярмольник 12:34
Ледовый дворец оштрафовали почти на полмиллиона рублей после концертов Басты 12:09
Кристен Стюарт оказалась единственным зрителем на показе Chanel во французском Замке Шенонсо 11:22
Glen Carrie/Unsplash В России выявили 27  403 заразившихся коронавирусом за сутки
В России выявили 27  403 заразившихся коронавирусом за сутки 11:13
В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса. В городе работают 70 прививочных пунктов 10:40
Последние айфоны в России продаются в три раза хуже, чем в прошлом году 10:39
Дэнни Трехо и Мэрилин Мэнсон в трейлере третьего сезона «Американских богов» 10:05
Arctic Monkeys выпустили новый концертный альбом. Деньги от его продаж пойдут на благотворительность 9:46
DenTV/Wikimedia Commons «Убийств не совершал»: найдена третья предсмертная записка Тесака
«Убийств не совершал»: найдена третья предсмертная записка Тесака 9:38
«Психодел»: вышел новый альбом «Казускомы» 9:02
«Мумий Тролль» выпустила новый альбом «После зла» 8:34
«Победа» предложила пассажирам полетать над Москвой. Воздушная экскурсия продлится полтора часа 3:54
В Москве начали сносить Царицынский рынок 3:12
Free-Photos/Pixabay В Швеции открыли магазин, где цены на продукты зависят от их углеродного следа
В Швеции открыли магазин, где цены на продукты зависят от их углеродного следа 2:38
Стримеру Reeflay, транслировавшему смерть своей подруги, грозит до 15 лет тюрьмы 1:51
ArtReview представил топ влиятельности в искусстве. Его впервые возглавил не человек, а движение BLM 1:20
Карен Шаинян выпустил фильм о квир-культуре в Беларуси Вчера в 23:51
Колумбийский университет выложил воспоминания русских эмигрантов о революции Вчера в 23:02
Отключить рекламу

«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию «Чебурашки». Роли озвучили Варум и Ярмольник

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:34

«Союзмультфильм» покажет новогоднюю серию мультфильма о Чебурашке и Крокодиле Гене. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.

Чебурашку озвучила Анжелика Варум, а Крокодила Гену — Леонид Ярмольник. Мультфильм длиной в шесть минут называется «Чебурашка. Секрет праздника», он выполнен в технике 3D.

Как и классическая версия, новая серия о приключениях Чебурашки и Гены будет иметь музыкальное сопровождение. Песню для первой серии написал российский певец Леонид Агутин.

Даты и телеканалы, на которых покажут мультфильм, объявят позднее. Как рассказала председательница правления киностудии Юлиана Слащева, «Союзмультфильм» выходом серии собирается сделать «подарок» зрителям: в прошлом году произошло то же самое, когда в канун Нового года была показана новая серия о медвежонке Умке.

В начале октября стало известно, что «Союзмультфильм» совместно с кинокомпанией «Yellow, Black and White» создаст полнометражный мультфильм о Чебурашке. Чебурашка в ленте будет полностью компьютерным, а Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана. Бюджет проекта оценивается в 600 млн рублей. Картина должна выйти в прокат в 2022 году.

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает пользователям эксклюзивно увидеть одну из самых ярких российских комедий года «Глубже!». Комедия расскажет историю молодого театрального режиссера Романа Петровича (Александр Паль), мастера психологической глубины, который по стечению обстоятельств попадает в порно-индустрию и, являясь знатоком системы Станиславского, меняет мир к лучшему. Помогают ему в этом очень талантливые и быстро схватывающие актеры Лера и Тимур (в исполнении Любови Аксеновой и Олега Гааса). Никогда еще порно не было таким глубоким! Комедия «Глубже!» была отмечен специальным дипломом жюри основного конкурса 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям». Смотрите фильм «Глубже!» в формате Full HD без дополнительной платы эксклюзивно в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 3 декабря.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
Melt-Banana
Возвращение диких нойз-рокеров из Японии
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе

Другие материалы по темам

Теги
Интерфакс
Люди
Анжелика Варум
Леонид Ярмольник
Леонид Агутин
Юлиан Слащев
Дима Билан
Александр Паль
Любовь Аксенова
Олег Гаас
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить