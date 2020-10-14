Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана в новом фильме о Чебурашке

Российский певец Дима Билан озвучит крокодила Гену в новом полнометражном фильме «Союзмультфильма» про Чебурашку. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Артист опубликовал видео, в котором поет песню про день рождения из «Чебурашки», а после предлагает угадать подписчикам, какую композицию он записывает для «Союзмультфильма».
«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта «Союзмультфильма»? Исполнять легенду всегда радостно!» — подписал ролик Билан.
О том, что «Союзмультфильм» собирается снять полнометражный игровой фильм о Чебурашке, стало известно 7 октября. Картина будет создана совместно со студией Yellow, Black and White, ее бюджет составит не менее 600 млн рублей. Съемки фильма запланированы на 2021 год, выход на экраны — на 2022-й.