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Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана в новом фильме о Чебурашке

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:40

Российский певец Дима Билан озвучит крокодила Гену в новом полнометражном фильме «Союзмультфильма» про Чебурашку. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Артист опубликовал видео, в котором поет песню про день рождения из «Чебурашки», а после предлагает угадать подписчикам, какую композицию он записывает для «Союзмультфильма».

«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта «Союзмультфильма»? Исполнять легенду всегда радостно!» — подписал ролик Билан.

О том, что «Союзмультфильм» собирается снять полнометражный игровой фильм о Чебурашке, стало известно 7 октября. Картина будет создана совместно со студией Yellow, Black and White, ее бюджет составит не менее 600 млн рублей. Съемки фильма запланированы на 2021 год, выход на экраны — на 2022-й.

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