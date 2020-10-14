Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана в новом фильме о Чебурашке

Российский певец Дима Билан озвучит крокодила Гену в новом полнометражном фильме «Союзмультфильма» про Чебурашку. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Артист опубликовал видео, в котором поет песню про день рождения из «Чебурашки», а после предлагает угадать подписчикам, какую композицию он записывает для «Союзмультфильма».