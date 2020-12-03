Facebook и Instagram будут удалять посты, где говорится о чипах в вакцине от COVID-19

Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах от коронавируса. Об этом говорится на сайте корпорации.

Речь идет о постах, которые содержат уже опровергнутые данные. Например, слух, что в вакцинах содержатся микрочипы, или конспирологическую теорию о том, что некоторых людей прививают без их согласия, чтобы проверить безопасность вакцин.

«Мы будем регулярно обновлять список недостоверных сведений на основании рекомендаций органов здравоохранения», — подчеркнули в Facebook.

Для борьбы с фейками компания намерена вложить около 100 млн долларов в индустрию СМИ и специалистов, которые проверяют достоверность фактов, а также запретить некоторые виды рекламы.

Первую в мире вакцину от COVID-19 — «Спутник V» — зарегистрировали в России в конце лета. В Москве массовая вакцинация этим препаратом начнется с 5 декабря.