В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 декабря. Записаться можно уже завтра

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало вакцинации от коронавируса в столице. Работа прививочных пунктов начнется 5 декабря, написал мэр в своем блоге.

Запись на вакцинацию откроется днем ранее — 4 декабря. Такое решение приняли по согласованию с правительством России и для «обкатки огромного механизма массовой вакцинации». Записаться смогут работники сфер образования, здравоохранения и социальных служб.

«В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять», — пообещал Собянин.

Мэр уточнил, что в столице готова «вся технологическая и организационная цепочка вакцинации». Это означает, что уже подготовлены склады для хранения препарата, рефрижераторы и холодильные емкости для его доставки. Прививочные пункты, по словам Собянина, также оборудовали специальными холодильниками, а медперсонал прошел необходимое обучение.

Подробная информация появится на сайте mos.ru 4 декабря, отметил Собянин.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса «со следующей недели» — то есть, с 7 декабря.