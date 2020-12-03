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В Минске красно-белые указатели меняют на красно-зеленые. Власти говорят, что «политика ни при чем»

Анастасия Цой
Сегодня в 17:02

В Минске красно-белые таблички с названиями улиц и номерами домов меняют на красно-зеленые, пишет Onliner. Жители города связали это с ситуацией в стране и так называемой «войной флагов», однако власти утверждают, что замена указателей никак не связана с политикой.

Первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска Денис Драпей рассказал, что эскиз новых указателей утвердили еще в 2018 году: «Два года назад мы провели инвентаризацию визуальных ориентиров в жилой застройке и приняли решение каждый год выделять деньги на их замену».

Неужели властям настолько мешала бело-красная вывеска на улице Пимена Панченко в Минске, что ее пришлось заменить на бело-зеленую?

Чиновник отметил, что таблички меняют уже два года: «Сначала заменили самые изношенные таблички, на которых ничего не было видно, и сломанные опоры для них. Потом, по мере поступления финансовых средств, начали менять остальные. К 2021 году планируем заменить все. Это коснется всей жилой застройки, и политика тут ни при чем».

Бело-красно-белый флаг стал символом протестов в Беларуси. Он был государственным флагом Белорусской народной республики (1918–1919), а также несколько лет после распада Советского Союза. В августе протестующие рассказали, откуда в Минске и других городах страны столько этих флагов.

Сейчас власти пытаются бороться с символикой протестующих: например, недавно белорусы рассказали, что красно-белую трубу котельной (такие цвета — это общепринятый стандарт) закрасили в серый цвет.

Бывают и менее безобидные случаи: так, сотрудники правоохранительных органов задерживают людей в одежде бело-красных цветов.

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