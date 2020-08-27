Белоруску будут судить за бело-красно-белое платье

Жительницу Бреста будут судить за бело-красно-белое платье. Об этом пишет «Интерфакс».

Наталью Климович и ее мужа Владислава задержали 11 августа в ювелирной мастерской, в которой они работали. По словам женщины, сотрудники милиции пришли неожиданно и начали осматривать производственные помещения.

«Они заглянули в бухгалтерию и увидели меня. Один из милиционеров откинул халат с меня и увидел, что я в бело-красно-белом платье. Он спросил: «Что это? Ваша рабочая спецодежда? Пройдемте с нами».

Муж возмутился и спросил, на каком основании. Ему сказали: «Раз ты такой умный, пойдешь с нами». Нас под руки завели в РОВД Брестского района. Естественно, никто нам не объяснил, за что нас задержали», — рассказала Климович.

Мужа Натальи выпустили на следующий день, а сама она провела в СИЗО двое суток. В итоге ее отпустили, вручив повестку в суд. Женщине вменяют статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Бело-красно-белый флаг стал символом протестов в Беларуси. Он был государственным флагом Белорусской народной республики (1918–1919), а также несколько лет после распада Советского Союза. Недавно протестующие рассказали, откуда в Минске и других городах страны столько этих флагов.