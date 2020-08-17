Откуда в Минске столько бело-красных флагов? Отвечают протестующие

Символом протестов после выборов президента Беларуси стали бело-красные флаги. Демонстранты рассказали, откуда в Минске столько бело-красных стягов, пишет ТАСС.

Когда и при каких обстоятельствах в Беларуси появилось столько подобной атрибутики, стали задаваться вопросом СМИ. Например, вчера в Минске состоялась самая массовая акция протеста, в ней участвовали около 200 тыс. человек, многие из которых держали подобные бело-красные флаги.

Минские участники протестов рассказали, что сейчас в магазинах нельзя найти белую и красную ткань для пошива флагов, а они приобретали их заранее. Тем, у кого приобрести ткань заранее не вышло, пришлось находить иной выход.

«Мы сшили из старых тряпок, потому что сейчас в универмагах ни красной, ни белой ткани нет», — сказала участница протестов, а другой протестующий рассказал, что ему пришлось покрасить простыни.

Демонстранты также сообщили, что брали красно-белые флаги в Московско-Венском торговом центре Минска, но «сейчас там заказов на четыре листа вперед». «Главный поставщик — это один интернет-магазин, за два дня доставляют, мы заказывали еще месяца три назад», — рассказали минчане.

Флаг с белыми полосами по краям и красной посередине был официальным флагом Белорусской Народной Республики (1918-1919), а потом стал государственным флагом на несколько лет после распада Советского Союза.

Вчера в Беларуси прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, на который, по данным независимых СМИ и телеграм-каналов, со всей страны свезли бюджетников — рабочих госпредприятий, чиновников и силовиков. Лукашенко заявил, что на площади собралось более 50 тыс. белорусов, однако, по различным оценкам, на митинге было около 2 тыс. человек. Митинг протестующих, собравший около 200 тыс. демонстрантов, прошел в столице Беларуси в этот же день.