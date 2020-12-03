Откуда в море столько мусора: вышел документальный фильм об экспедиции Гринписа на Черное море

Фотожурналист Александр Федоров выпустил документальный фильм об экспедиции проекта Гринписа «Ноль отходов» на Черное море. Он снял, как активисты собирают горы пластика с побережья, сортируют его и негодуют: через десять минут на том же месте вновь появляется мусор.

В картине экологи показывают главных загрязнителей побережий от Байкала до Балтики, рассказывают, как упаковка из других частей света добирается до нас, и почему раньше Гринпис боролся с супермаркетами, а теперь обращается к российскому правительству.