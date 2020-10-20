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Вышел документальный фильм «Как спасти мир. Фильм первый: Колыма»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:18

Российский фотожурналист Александр Федоров выпустил на ютьюбе документальный фильм «Как спасти мир. Фильм первый: Колыма». Картина создана при поддержке российского отделения Гринписа, о чем «Афише Daily» рассказал режиссер.

Федоров рассказал, что в рамках проекта он хотел задокументировать последствия изменения климата и показать, чем они опасны для человечества и всей планеты. Режиссер также поставил своей задачей развеять предрассудки о глобальном потеплении.

«Я поехал вдоль Колымы, чтобы поговорить с местными жителями и узнать, как изменилась их жизнь за последние 40 лет. И главное, как изменилась природа вокруг них», — рассказал Федоров.

Съемки проходили на Северо-восточной научной станции, в Дуванном яре и устье Колымы, где живут общины оленеводов, рыбаков и коренных жителей Арктики и Восточной Сибири. Режиссер поговорил с местными жителями о том, как они выживают в условиях глобального потепления, а также провел беседу с семьей климатологов Сергеем и Никитой Зимовыми, которые детально объяснили, что происходит с природой в регионе.

Летом российское отделение Гринписа выпустило документальный сериал о климатическом кризисе. Проект рассказывает о масштабах изменения климата — как на него влияет человек и что можно сделать, чтобы предотвратить катастрофу. Текст в проекте читает актриса Варвара Шмыкова, известная по роли в сериале «Чики».

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