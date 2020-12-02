Yungblud, Machine Gun Kelly и Трэвис Баркер выпустили песню «Acting Like That»

В записи композиции принял участие барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер. В прошлом году он поработал с Machine Gun Kelly над песней «I Think I’m Okay» .

«Acting Like That» станет частью альбома «Weird!», выход которого намечен на 4 декабря. В октябре Yungblud выпустил уже третий клип на другой сингл с будущей пластинки — «Cotton Candy».

В сентябре группа Bring Me the Horizon опубликовала клип на композицию «Obey», записанную вместе с Yungblud. Это третий сингл из будущего проекта коллектива — «Post Human».

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, бесплатно покажет спектакли XIV Международного фестиваля «Петербургские театральные сезоны онлайн». Спектакли будут доступны на платформе с 16 ноября. Международный фестиваль «Петербургские театральные сезоны» ежегодно представляет на ведущих театральных сценах мира спектакли, созданные в Петербурге и отмеченные российскими и зарубежными экспертами. В период пандемии фестиваль переходит в онлайн-формат, что позволит сохранить связь между странами и впервые сделает «Петербургские театральные сезоны» доступными для жителей регионов России. В репертуаре «Сезонов» разные жанры, разные режиссерские подходы и разные по принципу работы и взглядам на искусство театры. Все постановки сняты в формате телеверсии с английскими субтитрами. Коллекция спектаклей фестиваля «Петербургские театральные сезоны онлайн» будет доступна в течение 3 месяцев бесплатно для всех зарегистрированных пользователей сервиса в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.