Yungblud выпустил третий подряд клип на песню «Cotton Candy»

Певец Yungblud выпустил уже второй клип свой новый сингл «Cotton Candy». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
В оригинальном видео, вышедшем в середине октября, Yungblud танцует на вечеринке со сменяющимися декорациями. В новом ролике артист вместе с группой исполняет более спокойную версию песни.
9 октября появился клип с текстом и визуалами к «Cotton Candy». Трек станет частью альбома «Weird!», выход которого намечен на 4 декабря.
В сентябре группа Bring Me the Horizon выпустила клип на композицию «Obey», записанную вместе с Yungblud. Это третий сингл из будущего проекта группы — «Post Human».