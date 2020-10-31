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Yungblud выпустил третий подряд клип на песню «Cotton Candy»

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:31

Певец Yungblud выпустил уже второй клип свой новый сингл «Cotton Candy». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В оригинальном видео, вышедшем в середине октября, Yungblud танцует на вечеринке со сменяющимися декорациями. В новом ролике артист вместе с группой исполняет более спокойную версию песни.

9 октября появился клип с текстом и визуалами к «Cotton Candy». Трек станет частью альбома «Weird!», выход которого намечен на 4 декабря.

В сентябре группа Bring Me the Horizon выпустила клип на композицию «Obey», записанную вместе с Yungblud. Это третий сингл из будущего проекта группы — «Post Human».

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