Yungblud выпустил третий подряд клип на песню «Cotton Candy»

Певец Yungblud выпустил уже второй клип свой новый сингл «Cotton Candy». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В оригинальном видео, вышедшем в середине октября, Yungblud танцует на вечеринке со сменяющимися декорациями. В новом ролике артист вместе с группой исполняет более спокойную версию песни.