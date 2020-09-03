Эпическая битва в клипе «Obey» от Bring Me the Horizon и Yungblud

Британская альтернативная метал-группа Bring Me the Horizon выпустила клип на трек «Obey», записанный вместе с Yungblud. Это третий сингл с грядущего проекта группы — «Post Human», который выйдет в четырех частях.

«Мы считаем себя свободными, потому что наши цепи невидимы, и нас контролируют способами. о которых мы даже не задумываемся. Они говорят нам, как жить, и улыбаются при этом, будто все в порядке, дают нам трагическую статистику, будто она ничего не значит… Это странный мир», — объяснил задумку трека фронтмен Bring Me the Horizon Оливер Сайкс.