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Эпическая битва в клипе «Obey» от Bring Me the Horizon и Yungblud

Илья Голубев
Сегодня в 15:37

Британская альтернативная метал-группа Bring Me the Horizon выпустила клип на трек «Obey», записанный вместе с Yungblud. Это третий сингл с грядущего проекта группы — «Post Human», который выйдет в четырех частях.

«Мы считаем себя свободными, потому что наши цепи невидимы, и нас контролируют способами. о которых мы даже не задумываемся. Они говорят нам, как жить, и улыбаются при этом, будто все в порядке, дают нам трагическую статистику, будто она ничего не значит… Это странный мир», — объяснил задумку трека фронтмен Bring Me the Horizon Оливер Сайкс.

В декабре Bring Me the Horizon выпустили свой последний на данный момент альбом с очень, очень длинным названием, а после этого приехали в Россию и дали концерты в Москве и Петербурге. По этому случаю «Афиша Daily» взяла у музыкантов большое интервью.

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