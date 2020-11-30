В Румынии появился металлический обелиск, похожий на тот, что исчез в Юте

На севере Румынии в городе Пьятра-Нямц обнаружили загадочный металлический монолит, похожий на тот, который недавно нашли в американском штате Юта. Об этом сообщил Daily Mail.

Столб появился на холме Батка Доамней недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости, возведенной между 82 годом до н. э. и 106 годом н. э. Кто мог его установить и с какой целью, неизвестно.