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В Румынии появился металлический обелиск, похожий на тот, что исчез в Юте

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

На севере Румынии в городе Пьятра-Нямц обнаружили загадочный металлический монолит, похожий на тот, который недавно нашли в американском штате Юта. Об этом сообщил Daily Mail.

Столб появился на холме Батка Доамней недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости, возведенной между 82 годом до н. э. и 106 годом н. э. Кто мог его установить и с какой целью, неизвестно.

Ранее похожий объект заметили в пустыне в штате Юта — он простоял там, вероятно, с 2016 года. На прошлой неделе монолит исчез, от него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции.

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