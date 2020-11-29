Загадочный обелиск, найденный в пустыне Юты, исчез. Кто его убрал, непонятно

Обелиск из нержавеющей стали, найденный в пустыне Юты неделю назад, исчез. От него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции. Об этом пишет The Salt Lake Tribune.

В Бюро землепользования штата сказали, что не трогали объект, так как он считается частной собственностью. По их данным, монолит удалила неизвестная третья сторона. «Мы получили сообщения о том, что человек или группа людей удалили его вечером 27 ноября», — сказала представительница ведомства.

Она отметила, что бюро не расследует преступления, связанные с частной собственностью, поскольку те находятся в введении местного шерифа.