Загадочный обелиск, найденный в пустыне Юты, исчез. Кто его убрал, непонятно

Обелиск из нержавеющей стали, найденный в пустыне Юты неделю назад, исчез. От него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции. Об этом пишет The Salt Lake Tribune.
В Бюро землепользования штата сказали, что не трогали объект, так как он считается частной собственностью. По их данным, монолит удалила неизвестная третья сторона. «Мы получили сообщения о том, что человек или группа людей удалили его вечером 27 ноября», — сказала представительница ведомства.
Она отметила, что бюро не расследует преступления, связанные с частной собственностью, поскольку те находятся в введении местного шерифа.
Житель Коллорадо Рикардо Марино проехал восемь часов, чтобы добраться до обелиска. За полчаса до объекта, примерно в 22.40 по местному времени, он увидел грузовик с большим прямоугольным объектом в кузове, который уезжал с места происшествия. Прибыв к пункту назначения, Мартино обнаружил, что обелиска больше нет.
Металлическую плиты высотой в несколько метров обнаружили около недели назад сотрудники местного департамента общественной безопасности. Они обратили внимание на обелиск, когда пересчитывали с воздуха снежных баранов.
Кто и когда установил конструкцию в пустыне Юты, неизвестно. Самая распространенная версия заключается в том, что монолит — дело рук одного из современных художников. На спутниковых снимках загадочный объект впервые появляется в октябре 2016 года.
Сперва власти штата скрывали точные координаты обелиска, но их в течение суток смогли установить пользователи интернета. После этого к объекту начали съезжаться туристы, в том числе фанаты «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика — металлическая плита уж очень напоминает черный монолит из фильма.