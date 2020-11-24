В пустыне Юты обнаружили плиту, похожую на монолит из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика

В штате Юта нашли в пустыне металлическую плиту высотой несколько метров, которая напоминает черный монолит из фильма «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика . Об этом сообщает CNN .

По словам пилота вертолета Брета Хатчингса, обелиск выглядит так, будто его намеренно туда вставили, а не уронили с неба. Он заявил, что это самая странная вещь, что он видел за все годы полетов.

«Устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, независимо от того, с какой вы планеты», — говорится в заявлении службы безопасности.

Власти не разглашают, где находится монолит, и пользователи Reddit сейчас пытаются вычислить его координаты по снимкам.