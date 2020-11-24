В пустыне Юты обнаружили плиту, похожую на монолит из «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика

В штате Юта нашли в пустыне металлическую плиту высотой несколько метров, которая напоминает черный монолит из фильма «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. Об этом сообщает CNN.
На объект обратили внимание сотрудники местного департамента общественной безопасности, когда пересчитывали с неба снежных баранов.
По словам пилота вертолета Брета Хатчингса, обелиск выглядит так, будто его намеренно туда вставили, а не уронили с неба. Он заявил, что это самая странная вещь, что он видел за все годы полетов.
«Устанавливать на общественных территориях конструкции или предметы искусства без разрешения незаконно, независимо от того, с какой вы планеты», — говорится в заявлении службы безопасности.
Власти не разглашают, где находится монолит, и пользователи Reddit сейчас пытаются вычислить его координаты по снимкам.
В апреле вышел трейлер документального фильма про режиссера Стэнли Кубрика. Когда выйдет картина, получившая название «Kubrick by Kubrick», пока неизвестно. Ее должны были показать на кинофестивале в Трайбеке, однако его отменили из‑за пандемии коронавируса.