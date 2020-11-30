«Кухня на районе» и «Город-Сад» запустили доставку веганских блюд

Сервис доставки еды «Кухня на районе» и магазин полезных продуктов «Город сад» разработали и запустили веганское меню. Оно будет доступно в приложении «Кухни» с 30 ноября по 12 декабря, рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

В первую неделю коллаборации будут доступны:

Сырники из тофу с манговым соусом (250 рублей);

Боул с тыквой (290 рублей);

Веганский Цезарь (270 рублей);

Вегетарианский смузи-боул манго-маракуйя (320 рублей);

Стейк из тофу с гарниром из зеленой гречки (300 рублей).

Во вторую неделю будут доступны:

Каша из киноа на кокосовом молоке (210 рублей);

Вегетарианский смузи-боул асаи (320 рублей);

Зеленый боул (290 рублей);

Салат из цветной капусты и брокколи (250 рублей);

Фалафель с пюре из фасоли и вяленых томатов (320 рублей).

В июне 2020 года «Кухня на районе» запустила онлайн-журнал «Как есть», а также подкаст «Хроники еды». По словам сооснователя компании Кирилла Родина, с 219 года аудитория сервиса увеличилась и сейчас составляет порядка 85 тыс. клиентов в месяц.