«Кухня на районе» запускает подкаст «Хроники еды» о ресторанах в 90-х и нулевых

Сервис доставки еды «Кухня на районе» запускает подкаст «Хроники еды». Он посвящен тому, как события в сфере питания в 90-х и нулевых повлияли на современный городской быт.

Ведущими подкаста стали Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина — официальные «голоса» телеканала MTV Russia. Приглашенные эксперты вместе с ведущими обсудят российскую гастрономическую сцену прошлого, расскажут о ее героях и важных явлениях, которые сформировали современный рынок.

Среди тем выпусков «Хроник еды» — «Как демократичные рестораны, фуд-корты и кофейни повлияли на жизнь и привычки современного жителя мегаполиса», «Как японская кухня покорила регионы, а суши и роллы стали настоящей народной едой», «Как война кофейных сетей за рынок научила нас разбираться в кофе» и другие.

Подкаст можно послушать на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, «Яндекс.Музыку», YouTube. Новые выпуски будут выходить раз в две недели.

Недавно «Кухня на районе» запустила онлайн-журнал про еду «Как есть». В нем также можно найти подкаст «Хроники еды».