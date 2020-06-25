В нем будут рассказывать о том, как получать от еды положительные эмоции, а негативные не получать.
Издателем медиа «Как есть» стала Наталия Грибуля — ведущая подкаста «Калькулятор» на Медузе и экс-редактор журнала «Афиша–Еда». Всего в журнале шесть рубрик: «Как выбрать» (например, глазированный сырок), «Как приготовить» (например, яйцо пашот), «Как начать» (например, обустраивать кухню), «Как в будущем», «Как у других» и «Как‑то так».
На базе нового медиа планируют работать над коммерческими форматами: спецпроектами, партнерскими интеграциями и Youtube-шоу. Также запустят подкаст «Хроники еды».
издатель «Как есть»
«К 2020 году энергия, драйв и задор ушли из московской гастрономической жизни, в том числе из ее медийной части. Закрылись или затухли знаковые для индустрии проекты, и мне очень грустно было это наблюдать. С января 2015 года, когда «Афиша–Еда» перестала выходить в бумажном формате, ее место в медиапространстве пустует. И это не единственная зияющая дыра на рынке гастрономических медиа, увы: у нас так не появились свои Lucky Peach, Eater, Saveur. При этом в 2020 году у людей не стало меньше вопросов о еде. Мы решили ответить хотя бы на небольшую часть».