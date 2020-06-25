В нем будут рассказывать о том, как получать от еды положительные эмоции, а негативные не получать.

Издателем медиа «Как есть» стала Наталия Грибуля — ведущая подкаста «Калькулятор» на Медузе и экс-редактор журнала «Афиша–Еда». Всего в журнале шесть рубрик: «Как выбрать» (например, глазированный сырок), «Как приготовить» (например, яйцо пашот), «Как начать» (например, обустраивать кухню), «Как в будущем», «Как у других» и «Как‑то так».

На базе нового медиа планируют работать над коммерческими форматами: спецпроектами, партнерскими интеграциями и Youtube-шоу. Также запустят подкаст «Хроники еды».

