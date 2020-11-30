Акциониста Павла Крисевича, которого «распяли» напротив здания ФСБ, облили зеленкой

На вокзале в Твери неизвестные облили зеленкой акциониста Павла Крисевича, который в начале ноября устроил акцию в поддержку политзаключенных напротив здания ФСБ на Лубянке. Об этом он рассказал журналу DOXA.

«Подошли двое, пока я шел к вокзалу. Сказали, что я оскорбил своей акцией их веру и потребовали извиниться за нее на коленях. Когда я их послал, брызнули зеленкой в лицо», — сообщил Крисевич.

Акция, организованная Павлом Крисевичем, прошла 5 ноября. Акционист был в образе Иисуса Христа. Его соратники — в плащах с надписью ФСБ — повесили его на крест, подожгли площадку и начали бросать в огонь условные тома уголовных дел.

Крисевич был задержан — его отнесли в автозак четыре сотрудника полиции.