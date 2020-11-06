Суд арестовал на 15 суток акциониста Павла Крисевича, который «распял» себя напротив здания ФСБ

Тверской районный суд арестовал на 15 суток студента РУДН, акциониста Павла Крисевича за перформанс, который он организовал напротив здания ФСБ на Лубянке. Об этом пишет «МБХ медиа».

Крисевича признали виновным в неповиновении законным требованиям полицейских (статья 19.3 КоАП). Согласно протоколу, акционист отказался проследовать в автозак и оказал активное сопротивление правоохранителям.

Там также утверждается, что у Крисевича не было с собой документов, а в его действиях полицейские увидели признаки мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП) и несогласованной акции (статья 20.2 КоАП).

Накануне Павел Крисевич в образе Иисуса Христа устроил перформанс в поддержку политзаключенных напротив здания ФСБ на Лубянке. Соратники акциониста в плащах с надписью ФСБ повесили его на крест, подожгли площадку и начали бросать в огонь условные тома уголовных дел. Крисевич был задержан — его отнесли в автозак четыре сотрудника полиции.