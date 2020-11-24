Акциониста Павла Крисевича, «распявшего» себя напротив здания ФСБ, решили отчислить из РУДН

Дисциплинарная комиссия РУДН решила отчислить активиста Павла Крисевича, который устроил акцию в поддержку политзаключенных напротив здания ФСБ на Лубянке. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на самого активиста.

За отчисление студента проголосовали студсовет и дисциплинарная комиссия, окончательный вердикт должен вынести ректор. Среди поводов в пользу отчисления комиссия назвала то, что Крисевич «не отражает в себе образа студента», «оскорбляет чувства» и «борется с властью».

5 ноября Павел Крисевич в образе Иисуса Христа устроил перформанс в поддержку политзаключенных напротив здания ФСБ на Лубянке. Соратники акциониста в плащах с надписью ФСБ повесили его на крест, подожгли площадку и начали бросать в огонь условные тома уголовных дел. Крисевич был задержан — его отнесли в автозак четыре сотрудника полиции.