Росавиация предложила отстранить руководство «Победы» из‑за виражей пилотов в поддержку Дзюбы

Росавиация признала руководство «Победы» ответственным за авиационный инцидент, во время которого пилоты нарисовали траекторией лайнера пенис в поддержку Дзюбы. Об этом говорится в отчете, опубликованном в телеграм-канале Aviaincidents. Его подлинность подтвердил РБК источник в Росавиации.

Комиссия ведомства посоветовала «Аэрофлоту» «рассмотреть вопрос о соответствии руководства ООО «Авиакомпания «Победа» занимаемой должности». Она также рекомендовала направить отчет в правоохранительные и надзорные органы «для применения мер воздействия в отношении персонала» «Победы».

Согласно выводам комиссии, действия пилотов «Победы» были самовольными и могли сказаться на безопасности полета. Они не нужны были для проверки навигационной системы, как объяснили это диспетчерам сами пилоты.

В ходе расследования комиссия обнаружила, что 10 ноября, за день до инцидента, пилоты другого рейса «Победы» хотели выполнить полет по схожей траектории. Однако тогда диспетчеры запретили им делать это. Комиссия считает, что руководство «Победы» могло намеренно включить в план полета участок вне заданного маршрута, объяснив это тренировкой по сливу топлива.

11 ноября самолет «Победы», летевший из Москвы в Екатеринбург, начал выполнять виражи в небе над Нефтекамском. Траектория лайнера начертила изображение, похожее на мужской половой орган.