Модная вечеринка в новом клипе Pompeya «Traditional Values»

Московская дримвейв-группа Pompeya поделилась музыкальным видео на сингл «Traditional Values». Это не просто клип, но и видеолукбук новой коллекции петербургского бренда Minorité.

Представители бренда принимали участие в съемках, а герои ролика — музыканты и гости вечеринки — были одеты в вещи Minorité.