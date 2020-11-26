Модная вечеринка в новом клипе Pompeya «Traditional Values»

Московская дримвейв-группа Pompeya поделилась музыкальным видео на сингл «Traditional Values». Это не просто клип, но и видеолукбук новой коллекции петербургского бренда Minorité.
Представители бренда принимали участие в съемках, а герои ролика — музыканты и гости вечеринки — были одеты в вещи Minorité.
«Traditional Values» появились на пятом студийном альбоме Pompeya «Bingo», который вышел в августе 2020 года. Скоро треки с него можно будет услышать вживую — 4 декабря музыканты выступят в московском клубе «16 Тонн», а 11 декабря — в петербургской «Ионотеке».
Недавно Даниил Брод из Pompeya стал участником нашего подкаста «История одной песни». «Афиша Daily» поговорила с музыкантом о его главном хите «90», мифе про англоязычную волну, популярности за рубежом и любви к музыке восьмидесятых.