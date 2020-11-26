В подкасте «История одной песни» мы рассказываем о главных хитах прошлого и настоящего и говорим с их создателями и создательницами. В новом выпуске говорим с Даниилом Бродом из Pompeya о его главном хите «90», мифе про англоязычную волну, популярности за рубежом и любви к музыке восьмидесятых.

От автора: Это особенный выпуск для нас. «90» — вроде бы не бэнгер из топов «ВКонтакте» и не радиохит на века, но ее ценность от этого не уменьшается. В 2011 году Pompeya с этим треком и альбомом «Tropical» озвучили краткосрочную эпоху маленьких дел и больших надежд, когда музыка стала частью постепенного облагораживания среды вокруг нас. Сон для усталых и взрослых людей оказался максимально приятным и при том конкретным. «90» — это одновременно и лаунж нового века (для меня это исключительно положительная коннотация), и страшно привязчивый трек для небыстрых танцев. Я очень благодарен Даниилу Броду, как и братьям Макарычевым и Антону Севидову, что они показали немного другой вектор развития местной сцены, пусть его многие сейчас считают неверным. Эта музыка для меня все еще тот самый дом, где стоит зажечь огни и вспоминать о самом лучшем.

Итак, в подкасте вы узнаете:

— Почему песня «90» вообще так называется;

— О чем она;

— Как ей помог сериал «Кухня»;

— Как Даниил Брод писал тексты;

— Как Pompeya чуть не выпустили рок-альбом (и почему хорошо, что не выпустили);

— Почему никакой западнической-англофильской волны не было;

— Почему в русском инди отрыв от контекста — не беда, а благо.