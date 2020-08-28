Послушайте новый альбом «Bingo» от российских мечтателей Pompeya

Услышать альбом вживую — вместе со старыми и любимыми хитами Pompeya — можно будет в Москве уже 4 сентября в клубе Gipsy (билеты доступны здесь ).

Предыдущий альбом группы, «Dreamers», вышел прошлым летом. Незадолго до релиза Pompeya вместе с «Самым большим простым числом» и Манижей угадывали треки в шоу «Узнать за 10 секунд», а уже после — поделились десятью песнями на все случаи жизни. Уже в этом апреле музыканты дали онлайн-концерт для «Афиши Daily» и glo.