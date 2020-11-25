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В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью «Вы чертовы убийцы детей и стариков»

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:49

В Берлине в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на дверях которого нанесены надписи «Остановите политику глобализации» и «Вы чертовы убийцы детей и стариков». Об этом сообщает Reuters.

Водителя машины задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Вместе с полицейскими на место прибыли пожарные и медработники.

У машины марки Volkswagen северо-западного графства Липпе. После столкновения автомобиль и забор остались практически неповрежденными.

Сегодня у Ангелы Меркель запланирована видеоконферрренция с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом в Германии.

Ранее в Европе произошел ряд терактов. За стрельбу в Вене взяла ответственность запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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