В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью «Вы чертовы убийцы детей и стариков»

В Берлине в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на дверях которого нанесены надписи «Остановите политику глобализации» и «Вы чертовы убийцы детей и стариков». Об этом сообщает Reuters.

Водителя машины задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Вместе с полицейскими на место прибыли пожарные и медработники.