В ворота резиденции Меркель врезался автомобиль с надписью «Вы чертовы убийцы детей и стариков»

В Берлине в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на дверях которого нанесены надписи «Остановите политику глобализации» и «Вы чертовы убийцы детей и стариков». Об этом сообщает Reuters.
Водителя машины задержали. В результате инцидента никто не пострадал. Вместе с полицейскими на место прибыли пожарные и медработники.
У машины марки Volkswagen северо-западного графства Липпе. После столкновения автомобиль и забор остались практически неповрежденными.
Сегодня у Ангелы Меркель запланирована видеоконферрренция с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом в Германии.
Ранее в Европе произошел ряд терактов. За стрельбу в Вене взяла ответственность запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».