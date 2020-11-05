В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19

В Петербурге с 9 ноября введут новые ограничения в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

C ближайшего понедельника и до конца ноября в городе будут закрыты все фуд-корты, за исключением заведений на вокзалах, в аэропорту и на автозаправках. Также закроют детские комнаты, расположенные в торговых центрах.

В Петербурге запретят проводить мероприятия с более чем 70 участниками, если они проходят не на территории объектов культуры и не в спорткомплексах. На регистрацию брака горожанам разрешат пригласить только 20 гостей.

Рестораны, кафе и другие заведения общепита по-прежнему не смогут работать с 23.00 до 6.00. Кроме того, организации допобразования переведут на дистанционный режим. Работодателям рекомендуют перевести на удаленку 30% сотрудников, в особенности тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания.