Российских норок будут вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на исполняющего обязанности директора ФГУП «Русский соболь» Ивана Нестерова.

По словам Нестерова, пока в России не зафиксировали ни одного случая передачи COVID-19 от норок к человеку. Однако, чтобы предотвратить распространение заболевания среди животных, Россельхознадзор проводит испытания вакцины для норок.

«В дальнейшем планируется провести вакцинацию», — добавил Нестеров. Когда она начнется и какие домохозяйства затронет, эксперт не сообщил.

В начале ноября правительство Дании приняло решение уничтожить все поголовье норок в стране из‑за мутировавшей формы коронавируса. Позднее власти отказались от этой меры, поскольку требование убить животных оказалось незаконным.

Тем не менее министр сельского хозяйства Дании Моргенс Йенсен подчеркнул, что разведение норок опасно из‑за пандемии COVID-19. Поэтому власти разработают законопроект, который позволит в будущем принимать решения о забое норок в чрезвычайных обстоятельствах.