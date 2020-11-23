перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Macau Photo Agency/Unsplash В Петербурге врач-невролог создает программу для распознавания COVID-19 по звуку кашля
В Петербурге врач-невролог создает программу для распознавания COVID-19 по звуку кашля 23:25
Snapchat запустил Spotlight — функцию публикации коротких видео, как у TikTok 23:16
Министерство цифрового развития запустило приложение «Госуслуги. COVID-трекер» 23:00
В Беларуси на упаковках колготок заклеивают лицо мисс Беларусь-2008. Сама она находится в СИЗО 22:30
Российских норок будут вакцинировать от коронавируса 22:21
СКР возбудил уголовное дело против Уктусского пансионата, где стерилизовали пациенток 21:54
Max Korzh/YouTube Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа
Силовики, БЧБ-флаги и толпы на улицах Минска в клипе «Ее виной» Макса Коржа 21:25
В Израиле появился сервис «Яндекс.Лавка». Там он называется Deli by Yango 21:24
Осень в Москве станет самой теплой за 140 лет наблюдений 21:08
Лукашенко предали анафеме, толстую гусыню спасли из пруда и другие новости дня 20:57 Дайджест
В Петербурге студентам разрешили покидать общежитие, только чтобы купить продукты 20:52
William Moreland/Unsplash В Нидерландах убили около 190 тысяч кур и цыплят из‑за вспышки птичьего гриппа
В Нидерландах убили около 190 тысяч кур и цыплят из‑за вспышки птичьего гриппа 20:32
Кубанский блогер получил четыре года колонии за пост о взрыве в здании ФСБ 20:01
В Евпатории до конца года не будет горячей воды. Власти решили экономить 19:35
Суд оставил без движения иск Навального к Пескову из‑за недостатков. Их еще можно устранить 19:08
Netflix выпустил трейлер «Ведьмака» в рождественском стиле 18:41
Cezar Sampaio/Unsplash Spotify составит еженедельные чарты альбомов и треков
Spotify составит еженедельные чарты альбомов и треков 18:26
Студенты МГУ победили на международном конкурсе с проектом по борьбе с вирусом гепатита C 18:13
Китай призвал создать глобальную систему QR-кодов для путешественников 18:08
Олег «ЛСП» сходит с ума в клипе «Бинокль» 17:52
Отключить рекламу

Российских норок будут вакцинировать от коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:21

Российских норок будут вакцинировать от коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на исполняющего обязанности директора ФГУП «Русский соболь» Ивана Нестерова.

По словам Нестерова, пока в России не зафиксировали ни одного случая передачи COVID-19 от норок к человеку. Однако, чтобы предотвратить распространение заболевания среди животных, Россельхознадзор проводит испытания вакцины для норок.

«В дальнейшем планируется провести вакцинацию», — добавил Нестеров. Когда она начнется и какие домохозяйства затронет, эксперт не сообщил.

В начале ноября правительство Дании приняло решение уничтожить все поголовье норок в стране из‑за мутировавшей формы коронавируса. Позднее власти отказались от этой меры, поскольку требование убить животных оказалось незаконным.

Тем не менее министр сельского хозяйства Дании Моргенс Йенсен подчеркнул, что разведение норок опасно из‑за пандемии COVID-19. Поэтому власти разработают законопроект, который позволит в будущем принимать решения о забое норок в чрезвычайных обстоятельствах.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга

Другие материалы по темам

Теги
Россельхознадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить