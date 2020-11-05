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В Дании убьют всех норок из‑за мутировавшей формы коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 8:50

Правительство Дании приняло решение уничтожить до 17 млн норок из‑за мутации коронавируса. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на слова премьера-министра страны Метте Фредериксен.

Политик сослалась на правительственный доклад, в котором говорится, что именно столько животных на 1139 фермах страны должны быть убито из‑за того, что у них нашли мутацию SARS-CoV-2, способную передаваться человеку.

Пока мутировавшую форму коронавируса нашли на пяти фермах Ютландии. Им успели заразиться 12 человек. Мутация опасна тем, что снижает способность организма вырабатывать антитела к вирусу. Значит, создаваемая вакцина может стать неэффективной.

Премьер-министр назвала ситуацию «очень и очень серьезной. «Мы несем большую ответственность перед нашим собственным народом, но с обнаруженной мутацией мы несем еще большую ответственность перед остальным миром», — сказала она на пресс-конференции.

Уничтожить норку предстоит более чем на тысяче хозяйств. Начальник полиции Торкильд Фогде сказал, что это будет «очень крупное мероприятие».

Дания — крупнейший в Европе производитель меха норок. По данным датских властей, на 67 фермах все звери уже уничтожены. Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Могенс Енсен пообещала фермерам помощь от государства, пишет Deutsche Welle.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, как и почему норки смогли заразиться и распространить инфекцию.

Ранее сообщалось, что в Дании убьют около миллиона норок из‑за риска распространения COVID-19.

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