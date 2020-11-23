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Суд оставил без движения иск Навального к Пескову из‑за недостатков. Их еще можно устранить

Семён Гудошников
Сегодня в 19:08

Пресненский районный суд Москвы оставил без движения иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрия Пескова, обвинившему его в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

В пресс-службе суда отказались объяснить «Интерфаксу», в связи с чем было принято такое решение. Представительница суда Лела Кокая сказала «Открытым медиа», что иск еще могут рассмотреть, если оппозиционер до 30 декабря устранит в нем недостатки. О каких именно нарушениях идет речь, она не уточнила.

Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова в середине ноября. Он попросил признать ложными и порочащими честь и достоинство заявления Пескова о том, что с оппозиционером работают специалисты ЦРУ.

Песков заявил о связи Навального с американской разведкой в начале октября. В частности, он сказал, что эта организация «вкладывает в уста» оппозиционера «все, что он озвучивает», и предложил ЦРУ «вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами».

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