Олег ЛСП сидит в стрип-клубе в клипе на трек «Мамонтенок»

Олег ЛСП представил клип на трек «Мамонтенок», вышедший сегодня на альбоме «One More City». На нем — 15 песен, в том числе «Золотой мальчик» и «10 негритят», которые были выпущены ранее.

В видео Олег ЛСП снова оказывается в стрип-клубе и смотрит танцы на пилоне. Счастливого конца от клипа ждать не стоит, это можно понять и из текста песни: «Это не любовь, нет, вряд ли/Просто с тобой мне приятно/Приятно познакомиться (очень приятно)/Как в японских комиксах (хентай и манга)».