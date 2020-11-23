Венесуэла сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Венесуэла с понедельника, 23 ноября, возобновляет авиасообщение с Россией, которое пришлось прервать из‑за пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального института гражданской авиации Венесуэлы.

«Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы <…> сообщает об открытии коммерческих авиарейсов в Россию и Боливию и обратно с 23 ноября этого года в дополнение к таким направлениям, как Мексика, Доминиканская Республика, Иран, Турция и Панама», — передает агентство.

В сообщении не уточняется, какая именно авиакомпания будет осуществлять рейсы и с какой регулярностью они будут выполняться.

Россия начала возобновлять международное авиасообщение с 1 августа. Первыми странами, в которые можно было снова полететь, стали Беларусь, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, ОАЭ, Танзания, Турция, Швейцария и Южная Корея. 15 октября вернулись рейсы в Кубу и Сербию, 1 ноября — в Японию.

На прошлой неделе российское правительство решило возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами.