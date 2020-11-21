В Копенгагене фермеры выехали на митинг против убийства норок на тракторах

Порядка 500 фермеров на тракторах выехали протестовать на улицах Копенгагена против массового убийства норок; похожая демонстрация прошла в городе Орхусе. Об этом сообщает издание DR.
Некоторые участники требуют отставки датского правительства и заявляют, что митингуют за демократию в стране. Полиция Копенгагена не препятствует демонстрантам. Ни на одного из фермеров не наложили штрафов, рассказал полицейский инспектор Томми Лаурсен. Он добавил, что «цель в том, чтобы у них была возможность провести конституционную демонстрацию».
Как уточняется в твиттере полицейского управления Копенгагена, тракторов в столице Дании так много, что одну из улиц выделили специально под парковочные места. Копенгагенских водителей поблагодарили за терпение.
В начале ноября стало известно, что правительство Дании решило убить все поголовье норок в стране из‑за того, что среди животных распространяется мутировавшая форма коронавируса, которая передается человеку.
Позже в правительстве признали, что ошиблись и основания для убийства норок нет. Однако разведение норок в Дании все же опасно из‑за пандемии — поэтому власти решили разработать законопроект, который позволит правительству принимать решения о забое норок в чрезвычайных обстоятельствах.