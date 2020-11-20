Правительство поможет российским кинокомпаниям. На их нужды выделят 4,2 млрд рублей

Правительство России выделит 4,2 млрд рублей различным организациям кинематографа. Деньги распределят через Фонд кино, говорится на сайте Минкульта.

Средства получат 500 компаний. Поддержку окажут различным участникам киноиндустрии — от кинотеатров до производителей кино.

Выделить 4,2 млрд рублей из Резервного фонда на эти нужды предложил советник президента по культуре Владимир Толстой. Правительство это решение одобрило.

Как уточнили в Минкульте, благодаря этим мерам получится компенсировать долги, которые накопились из‑за приостановки деятельности компаний. Также из этой суммы киноделам выделят деньги на покрытие недополученных доходов из‑за падения кинопроката и низкой посещаемости кинотеатров.

Кинотеатры закрылись в конце марта по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. В Москве они вновь заработали 1 августа, а кинематографистам разрешили вернуться к съемкам в июле.

17 ноября в Кремле заявили, что не станут помогать артистической отрасли во время пандемии. Кинозалы в стране на данный момент продолжают работу, но с ограничением по заполняемости зала в 25%.

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