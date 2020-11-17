В Кремле рассказали, как помогут артистам во время пандемии (никак)

Песков отвечал на вопрос радиостанции «Говорит Москва» о том, как Кремль намерен помочь артистам. Он отметил, что правительство не станет останавливать телевизионные и киносъемки.

Российские власти не станут оказывать меры поддержки артистической отрасли во время пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

«Насколько я знаю, каких‑либо мер поддержки сейчас, в данном случае не рассматривается. Теле- и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены соблюдением требованием санитарных властей, телевидение функционирует, театры работают, вся творческая работа продолжается. К сожалению, с ограничениями, но они неминуемы в условиях свирепствующей пандемии», — сказал Песков.

С 16 ноября закрылись все московские федеральные музеи — они не смогут принимать посетителей, а также проводить «досуговые, зрелищные, культурные, просветительские и другие мероприятия» вплоть до 15 января 2021 года. Театры, кинозалы и концертные комплексы продолжают свою работу, но с ограничением по заполняемости зала в 25%.

Также с 13 ноября года по 15 января в Москве запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. Заведения не будут работать и в новогоднюю ночь.

Певец Валерий Меладзе выразил протест против ограничений по количеству зрителей на концертах и призвал артистов не сниматься в новогодних программах.