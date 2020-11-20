РПЦ создала перечень лжесвященников, проповедующих в интернете

Российская православная церковь начала составлять список лжесвященников, проповедующих в интернете. Об этом сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В перечень внесли десять человек, лишенных сана, в том числе — бывшего схиигумена Екатеринбургской епархии Сергия (в миру — Николай Васильевич Романов), который удерживает Среднеуральский женский монастырь.

Помимо Сергия, в «черный список» попали Владимир Баканин (иеросхимонах Димитрий), Александр Липин, Михаил Махов, Сергей Кирсанов, Петр Шляхов (иеромонах Антоний), Эдуард Агеев (епископ Сергий), Сергей Кучеров (иеромонах Михаил), Вениамин Филиппов (схиархимандрит Даниил/иеромонах Евстратий) и Владимир Головин.

Также РПЦ составила перечень ресурсов, на которых собирают пожертвования якобы в пользу церкви — в него вошли более двадцати интернет-порталов. «В лучшем случае данные сайты взымают значительную комиссию за свою работу, а в худшем пожертвования не доходят до адресата», — сказали в Синодальном отделе.

Об идее создать список мошенников, выдающих себя за священнослужителей, стало известно в сентябре. Он призван бороться с «духовной информационной отравой, ложью, клеветой».