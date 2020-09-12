РПЦ предложили составить «черный список» лжесвященников

Участники Международной конференции «Мошенничество в сети Интернет: вызовы и угрозы христианскому присутствию в виртуальном пространстве» предложили Русской православной церкви составить «черный список» лжесвященников, пишет РИА «Новости».

С помощью этого списка РПЦ сможет защитить верующих от мошенников, собирающих пожертвования якобы на нужды церкви. Как отметил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, «деятельность мошенников разрушает доверие к Церкви».

«Полезно будет сделать некий список, в котором будет отмечено, что эти лица выдают себя за священнослужителей, но либо никогда (ими) не являлись, либо уже не являются таковыми», — прокомментировал предложение глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Георгий Максимов.

Среди популярных интернет-ресурсов, которые могут войти в перечень РПЦ — канал лишенного сана священника Михаила Махова «Народный батюшка», канал Сергея Кирсанова «Клирик», канал Александра Липина «Пастырь добрый» и другие. По словам Максимова, во всех этих источниках есть опасная «духовная информационная отрава, ложь, клевета».

Сам Максимов борется с мошенниками, создавая разоблачающие ролики. Например, он выложил в сеть видео, рассказывающее о том, что канал «Воспитание детей и духовный взгляд» ведет человек, который дважды был под следствием из‑за педофилии.

«Запретить или удалить эти каналы мы не можем, но можем предоставить людям информацию, кем являются их создатели. И что то, что они проповедуют, это не православие», — сказал он.

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