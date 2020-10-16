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Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:05

Бывший схиигумен Сергий, лишенный летом сана за отрицание пандемии COVID-19 и позднее отлученный от церкви, открыл новый храм на территории удерживаемого им Среднеуральского женского монастыря. Об этом стало известно из видео, появившегося на ютьюб-канале Всеволода Могучева.

Открытие храма приурочили к православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы, отмечаемого 14 октября. В этот день в церкви провели первое богослужение, на нем опальный священник появился в торжественных бело-голубых одеяниях. Сергий пожелал прихожанам «быть подобными царской семье» и «жить по-царски в России».

«Сегодня рождение храма в честь Пресвятой Богородицы. Он начинался с храма, деревянного, маленького, в котором вмещались всего от силы человек 30-40. Сейчас этот храм может вместить 4 тысячи человек. Я благодарю вас за ваши труды», — сказал отец Сергий.

В сентябре суд Екатеринбургской епархии отлучил схиигумена Сергия от церкви. Это случилось из‑за того, что он проводил богослужения, несмотря на лишение сана — в июле священника признали виновным в нарушении присяги и монашеских обетов. Сергий подавал апелляции на оба решения, но их не удовлетворили.

В разгар пандемии коронавируса схиигумен Сергий назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов он проклял, как и весь их род. После этого священник захватил Среднеуральский женский монастырь (сам он это отрицает), отстранив от управления игуменью Варвару.

Монастырь стали охранять мужчины «крепкого телосложения», которые угрожали всем, кто появлялся на его территории. Сергий продолжил критиковать Русскую православную церковь, говорил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, а также требовал, чтобы патриарх сложил полномочия.

На прошлой неделе снимать фильм о схиигумене Сергие приехала в Среднеуральский монастырь Ксения Собчак со своей съемочной группой. Журналисты исследовали в том числе издевательства над детьми, которые, по словам бывших послушников, происходили в обители. На съемочную группу напали: избили двух человек и разбили камеру. Собчак намерена подать в суд на агрессоров.

Позже свидетельства насилия над детьми в Среднеуральском монастыре стали поступать в РПЦ. Некоторые случаи, по сообщениям пострадавших, произошли более десяти лет назад. Церковь начала расследование ситуации, а кинопродюсер Александр Роднянский приобрел права на экранизацию истории схимонаха Сергия.

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