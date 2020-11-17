«Республика» подала иск о банкротстве. Сеть книжных не справилась с падением продаж на фоне COVID-19

В Московский Арбитражный суд поступило заявление о банкротстве сети книжных магазинов «Республика». Иск подан 16 ноября, его подробности, как и сумма требований кредиторов, пока не уточняются, следует из картотеки суда.

«Республика» столкнулась с финансовыми проблемами в начале весны, еще до пандемии коронавируса, — тогда компания начала предупреждать поставщиков, что не может расплатиться с ними. Ситуация ухудшилась из‑за простоя — с конца марта до начала июня все розничные магазины сети были закрыты в условиях пандемии. Интернет-магазин не смог компенсировать убытки.

В компании рассказывали, что после снятия ограничений трафик восстановился только на 60% к уровню прошлого года, а затем начал падать и к середине октября не превышал 50%.

Договориться по долгам у ретейлера получилось далеко не со всеми кредиторами. Только в октябре на ООО «Республика» было подано восемь исков на более чем 15 млн рублей.

В августе в отношении компании был подан самый крупный на тот момент иск — на 122,1 млн рублей — от издательской группы «Эксмо-АСТ». Также сообщалось о долгах перед Fujifilm (на 36 млн рублей) и Universal Music Group (на 27 млн).

В конце октября «Республика» заявила о невозможности расплатиться с поставщиками, так как трафик после карантина сильно упал. В сети увидели только один выход из этой ситуации — подать на банкротство.